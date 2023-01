“Actos golpistas são oportunidade para Lula fortalecer o controlo civil sobre as Forças Armadas”

O professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Christian Jecov Schallenmueller diz ao PÚBLICO que o clamor de parte da sociedade brasileira pela investigação e punição a crimes cometidos pela gestão de Jair Bolsonaro e por apoiantes que invadiram as sedes dos três poderes em Brasília pode ser uma oportunidade para “acertar as contas” com um passado autoritário do país.