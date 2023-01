Atracção fatal: o que devo fazer se o meu animal comer chocolate?

É sabido, espero, por grande parte da população que o chocolate é tóxico, e potencialmente fatal para cães e gatos. Afinal, o primeiro caso clínico de intoxicação por ingestão de chocolate num amigo canino foi reportado há mais de 80 anos. Mas como identificar sintomas de intoxicação por ingestão de chocolate? E, caso os identifiquemos, como agir? Escrevo enquanto médica veterinária, mas também como neta de um senhor muito afável que, com a melhor das intenções, já vi partilhar cheesecake de Oreo com o seu labrador e a quem, certamente, lerei este artigo. No melhor pano cai a diabetes, já diz o ditado.

O doce que nos enche as casas do Natal à Páscoa contém duas metilxantinas tóxicas para os nossos camaradas de quatro patas: a teobromina, encontrada em doses elevadas no cacau, e a cafeína. Ambas são utilizadas em Medicina Humana pelos seus efeitos diurético e vasodilatador e como estimulantes cardíacos, contudo cães e gatos não as metabolizam tão bem como nós, tornando-os vulneráveis ao seu potencial tóxico.

A que sintomas deves estar atento se suspeitares que o teu animal ingeriu chocolate?

Um dos factores que torna o envenenamento por chocolate tão preocupante é exactamente os primeiros sinais clínicos poderem aparecer 4 horas ou até 24h após a ingestão, sinais esses que podem durar vários dias. Além disso, os sintomas variam, destacando-se vómitos, diarreia, polidipsia (aumento da ingestão de água), poliúria (aumento da excreção de urina), taquicardia (aumento da frequência cardíaca), taquipneia (aumento da frequência respiratória) e hiperactividade. Os animais mais idosos e/ou com problemas cardíacos são mais vulneráveis e os casos mais graves podem mesmo levar a convulsões, coma ou morte.

Será que deves entrar em pânico porque o teu animal aspirou migalhas de salame que deixaste no sofá?

A resposta depende do tamanho do teu animal (sendo que, por norma, quanto maior, mais tolerância terá), da quantidade de chocolate que ingeriu e do tipo de chocolate.

Regra geral, quanto mais negro for o chocolate, mais cacau e teobromina terá, sendo potencialmente mais tóxico. Um quadrado de uma tablete de chocolate de culinária pode ser suficiente para provocar sinais clínicos num cão de porte médio (com cerca de 20 quilos).

Por outro lado, o chocolate branco não apresenta o risco de ser tóxico, porque não contém cacau, mas é uma bomba de açúcar e gordura (que até nós devemos evitar) cuja ingestão pode causar uma panóplia de problemas gástricos e, em casos mais graves, levar a pancreatite.

Resumindo, não há uma resposta certa e, se suspeitares que o teu colega de casa de quatro patas que não paga renda comeu chocolate, leva-o ao médico veterinário e vigia-o. Existe um calculador clínico de toxicidade da Merck ao qual podes aceder gratuitamente aqui. E, já agora, não cedas à manipulação emocional daqueles olhos tristes que não te largam quando comes veneno (o meu é o Ferrero Rocher).