Trotinetes de Lisboa vão ser menos, com estacionamento próprio e velocidade reduzida

Daqui a dois meses, é expectável que comece a ver menos trotinetes pelas ruas de Lisboa e que as encontre em lugares específicos de estacionamento e ainda a circular a uma velocidade ligeiramente inferior. Esta é, pelo menos, a expectativa do município, que assinou nesta segunda-feira um protocolo com as cinco empresas de trotinetes eléctricas partilhadas que operam em Lisboa.

É o início da regulação desta actividade na cidade, enquanto aguarda a finalização de um regulamento próprio. E também o início do fim de uma "situação realmente caótica" nas ruas da capital, espera o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

De acordo com o autarca, as trotinetes deixadas pelas ruas e pelos passeios da capital eram um dos primeiros problemas que os munícipes lhe apontavam desde o início do mandato. Para dar resposta, Moedas convocou as cinco empresas que prestam este serviço em Lisboa para começarem a trabalhar num protocolo, que estabelece uma série de regras para a operação deste serviço de mobilidade partilhada na cidade.

Na primeira reunião, chegou à conclusão de que havia na cidade "mais de 15 mil" trotinetes — um número muito superior, por exemplo, ao da capital espanhola, Madrid. Assim, um dos "três pontos essenciais do acordo" é a redução do número de veículos permitido por operador.

Até agora, não havia qualquer limite a este número, mas com este compromisso as empresas poderão ter apenas em circulação uma frota de 1750 trotinetes entre 1 de Abril e 31 de Outubro e de 1500 entre 1 de Novembro e 31 de Março. Esta restrição reduzirá em cerca de metade o número de veículos que existem actualmente pela cidade.

O município está ainda a identificar uma série de locais dedicados ao estacionamento destes veículos — os chamados "hotspots". "A partir de agora, vamos ter para as vossas trotinetes locais próprios para estacionamento. Vai ser proibido estacionar em zonas históricas, zonas de acesso a monumentos, nos passeios, nos acessos ao metro e em lugares de estacionamento automóvel", explicou Carlos Moedas. Caso um utilizador queira deixar um veículo num destes locais proibidos, não será possível desligar o serviço, disse Moedas.

Mas haverá ainda mais mudanças. A velocidade máxima destes veículos deverá fixar-se nos 20km/h — valor que Carlos Moedas disse que preferia que tivesse sido "um bocadinho mais baixo". ​"A partir de agora vão pôr limites nas vossas máquinas", disse aos operadores.

Regulador quer fim do "caos"

Na semana passada, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que regula e fiscaliza o sector dos transportes em Portugal, apresentou um conjunto de “linhas de orientação" para a regulamentação desta actividade, para que a micromobilidade partilhada possa ir "do caos à regulação".

Nesse conjunto de recomendações estão plasmadas algumas das medidas que a Câmara de Lisboa verteu agora neste protocolo com os operadores. O que não impede que o município prossiga com a elaboração do regulamento municipal para esta actividade. "Se estivesse à espera do regulamento municipal, ia estar à espera muito tempo. Aqui, neste memorando, já conseguimos por as grandes linhas. Se for respeitado, já resolvemos quase 80% do problema", notou Carlos Moedas.

Se Lisboa está agora a dar os primeiros na regulação deste sector, o Porto já avançou mais nesta matéria, uma vez que tem em vigor, desde o final de 2019, um regulamento municipal sobre este sector. Depois disso, as três empresas que operam na cidade foram seleccionadas através de uma hasta pública, realizada em Janeiro de 2020, que visou a atribuição de três licenças de utilização do espaço público. É válida para cinco anos e fixa um limite de 700 (pode ir até 900) trotinetes por operador.

Além disso, o município tem acesso à localização dos veículos e definiu “pontos de partilha” onde têm de ser estacionados e zonas onde não podem de todo circular. Caso estejam mal estacionados, os operadores poderão ser penalizados.