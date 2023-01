Navio de carga vindo da Ucrânia ficou parado no Canal do Suez e provocou atrasos

As autoridades portuárias conseguiram resolver, em algumas horas, um problema com um navio de carga com origem na Ucrânia que ficou retido no canal do Suez, conforme tinha afirmado esta segunda-feira ao canal de televisão Al-Arabiya o presidente do conselho de administração da organização que gere este acesso marítimo, Osama Rabie.

De acordo com a Reuters, que cita as declarações do presidente da Autoridade do Canal do Suez, o cargueiro, baptizado de M/V Glory, parou de navegar quando se juntava a outros navios em direcção ao sul, pensando-se que poderia ter encalhado.

Neste momento, no entanto, de acordo com a entidade que gere o canal, a navegação faz-se sem problemas, à excepção de alguns atrasos, após rebocadores terem levado o navio, que terá sofrido uma falha técnica, para uma área de estaleiro.

O cargueiro, segundo a Reuters, que cita o centro coordenação de exportações de cereais baseada em Istambul, partiu do porto ucraniano no dia 25 de Dezembro com milho, e tem como destino a China.

O Canal do Suez é uma das vias marítimas mais percorridas a nível mundial, ligando a Europa e a Ásia. Em Março de 2021, o porta-contentores Ever Given esteve encalhado durante cerca de uma semana, bloqueando a navegação de outros navios e provocando atrasos nas entregas de produtos, com elevados impactos económicos.