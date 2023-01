Séries para 2023: Spielberg, Harrison Ford e Baby Yoda

Para 2023, considerem-se três tipos de séries: as consagradas que retornam, os sucedâneos de títulos marcantes dos últimos anos (vulgo os spin off ou séries limitadas) e as mais enigmáticas estreias do ano — as novidades puras, fruta pronta a apanhar, mas de que não se sabe bem o gosto. O ano traz televisão feita por Steven Spielberg, a adaptação de um best-seller de José Rodrigues dos Santos, de um filme de David Cronenberg ou de Atracção Fatal, mais Baby Yoda e, claro, Succession e a promessa de mais Squid Game.



Nos regressos, que começam já nos próximos meses: Succession (HBO Max, estima-se que na Primavera); Yellowjackets (24 de Março nos EUA, mas com estreia incerta em Portugal porque a primeira temporada veio via HBO, mas esta é uma série Showtime, que já tem casa própria em Portugal, a SkyShowtime). Barry terá nova leva de episódios ainda este ano, o mesmo em que regressa, 12 anos depois da sua última aparição televisiva, a série de profissionais de catering Party Down, ainda sem local nem estreia confirmada em Portugal, mas acolhida pelo canal Starz nos EUA.