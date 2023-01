McCarthy é finalmente speaker, mas deixou a Câmara dos Representantes refém da direita radical

O custo de quebrar o impasse de dias para a eleição do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, à 15ª votação, e fazer com que os rebeldes de direita votassem a favor de Kevin McCarthy, foi grande. McCarthy pode ser finalmente o speaker, mas as concessões “levantam questões sobre a capacidade para governar do Partido [Republicano]”, diz a agência Reuters, e dão “à direita radical o poder para destabilizar o funcionamento da Câmara – e para fazer [McCarthy] refém das suas exigências”, segundo o diário The New York Times.