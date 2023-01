Ex-advogado de Rui Pinto acusa Doyen de lhe ter feito ataque informático

O segundo arguido do processo Football Leaks, Aníbal Pinto, acusou esta sexta-feira um dos principais responsáveis do fundo de investimento Doyen, ligado ao mundo do futebol, de lhe ter feito um ataque informático em 2015. Efectuado alegadamente com conhecimento da Polícia Judiciária, o ataque terá servido para descobrir quem era o fundador do site onde estavam a ser revelados negócios escuros do mundo do futebol, cuja identidade era na altura desconhecida. Se a Judiciária só conseguiu chegar a Rui Pinto através deste estratagema, defende Aníbal Pinto, tanto ele como o hacker terão de ser absolvidos do crime de tentativa de extorsão da Doyen,