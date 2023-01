IL chama ministra da Agricultura ao Parlamento e diz que está muito “fragilizada”

Rui Rocha quer explicações de Maria do Céu Antunes sobre o conhecimento que tinha do caso da secretária de Estado demissionária.

A Iniciativa Liberal (IL) quer ouvir, com carácter de urgência, a ministra da Agricultura sobre o “grau de conhecimento” que tinha sobre as circunstâncias de Carla Alves, secretária de Estado da Agricultura demissionária, e que “avaliação política” fez sobre o caso.

A posição foi assumida, esta quinta-feira de manhã, por Rui Rocha, na sequência da notícia do PÚBLICO que dá conta de que a secretária de Estado demissionária informou Maria do Céu Antunes sobre o arrestamento de contas bancárias no âmbito de um processo judicial que visa o seu marido, ex-autarca de Vinhais. "A ministra fica muitíssimo fragilizada", afirmou o deputado.

“As notícias apontam para a evidência que a ministra tinha conhecimento das condições que levaram depois o Presidente da República a dar sinal de que [a manutenção de Carla Alves no Governo] era insustentável e que levou à demissão da secretária de Estado”, afirmou aos jornalistas no Parlamento.

A IL quer saber “qual era o grau de conhecimento da ministra” sobre o caso por considerar que “parece impossível de acreditar” que feito a ministra uma "avaliação política, que foi capaz de fazer” mantivesse Carla Alves na sua equipa ministerial.

No requerimento já entregue, a IL pede a audição com carácter de urgência.

Questionado sobre se a ministra tem condições para se manter no Governo, Rui Rocha lembrou que a IL apresentou ontem uma moção de censura a todo o Governo, mas sublinhou que Maria do Céu Antunes já teve problemas que a fragilizaram.

O deputado lembrou a “tentativa de coacção de uma confederação do sector sobre sentido de voto dessa confederação”, referindo-se à CAP, bem como a falta de informação aos agricultores sobre a descentralização de competências. “É uma nulidade governativa há muito tempo”, apontou.