Mulher de Lula mostra os danos que Bolsonaro deixou no Palácio da Alvorada

Rosângela Lula da Silva, conhecida por Janja, mulher do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, levou a GloboNews a testemunhar os danos no Palácio da Alvorada, a residência presidencial em Brasília, deixados pelo ex-Presidente Jair Bolsonaro e a sua família.

Numa conversa com a jornalista Natuza Nery, Janja mostra as marcas do uso e da falta de atenção na área privada do palácio, onde vai viver com o Presidente

Aí é possível ver o piso estragado, os estofos rasgados, uma mesa partida, tapetes furados, janelas quebradas e até paredes com infiltrações, dando a entender que os anteriores inquilinos não fizeram o suficiente pela manutenção do edifício e do seu recheio.

Janja também deu por falta de obras de arte que deveriam estar no Palácio da Alvorada e que não se sabe onde estão neste momento. Além de que há outras onde se notam os danos causados pelo sol.

Durante o Governo de Jair Bolsonaro, de 2018 até 2022, o ex-Presidente retirou várias obras de arte sacra da residência oficial, tendo-as transferido para o Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-Presidente.

Na chamada sala de Estado, uma grande divisão destinada a reuniões de trabalho da presidência, o soalho está solto em algumas zonas.

Nem o mandacaru, o cacto típico do Nordeste brasileiro, que Lula plantou no jardim do palácio quando era Presidente lá está hoje, para grande decepção do Presidente, que inicia com essa desilusão o seu terceiro mandato como chefe de Estado.

O estado geral do edifício vai impedir que o Presidente e a mulher se mudem imediatamente para a residência oficial, tendo de esperar que as obras de reparações terminem.