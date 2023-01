Cristiano e Georgina podem coabitar apesar da lei saudita

Apesar de a coabitação entre duas pessoas de diferentes géneros, sem relação familiar e não casadas, seja proibida pelas leis na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não deverão ter qualquer problema em fazê-lo. E não se trata de uma excepção especial.

“Actualmente, as autoridades sauditas já não interferem neste assunto — para os expatriados — embora a lei proíba a coabitação sem casamento”, explicou um advogado saudita à agência EFE, citada pelo canal desportivo argentino TYC Sports​.

Outro jurista disse à agência noticiosa que, “embora as leis do reino ainda proíbam a coabitação sem um contrato de casamento, as autoridades começaram recentemente a fazer vista grossa e já não processam ninguém”, ressalvando que “estas leis são utilizadas quando existe um problema ou um crime”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conheceram-se em 2016, quando a espanhola trabalhava numa loja de luxo, em Madrid. No início do ano de 2017, anunciaram o compromisso e, pouco depois, a chegada de um bebé, Alana Martina, actualmente com 5 anos, apenas menos cinco meses que os gémeos Eva e Mateo, que, tal como o primeiro filho do futebolista, Criatiano Jr., de 12 anos, são fruto de uma barriga de aluguer, cuja identidade se mantém secreta.

No último Abril, foram pais de gémeos: Bella Esmeralda e um menino que não sobreviveu ao parto. Mas, apesar de uma vida familiar preenchida, o par não se casou até à data.

O que parece ser real é a necessidade de Georgina Rodríguez, de 28 anos, obter um visto à parte da situação de Cristiano Ronaldo.