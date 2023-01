Costa quer falar com Marcelo para melhorar processo verificação de membros do Governo

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que irá propor ao Presidente da República que se consiga "estabelecer um circuito que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer" e "melhorar" o processo de nomeação de governantes. Sem reconhecer de forma taxativa que havia um problema nas escolhas do Governo, o primeiro-ministro abriu a porta a mudanças. O anúncio foi feito durante o debate da moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal e numa resposta à deputada do PAN, Inês de Sousa Real.

“Irei propor ao Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação de membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação."

Para já, e embora tenha sido questionado, o primeiro-ministro não quis dar mais detalhes e deixou para depois de uma conversa com Marcelo Rebelo de Sousa informações adicionais sobre o que entende por este novo "circuito".

A resposta de António Costa surgiu depois de Inês de Sousa Real ter perguntado ao Governo quais as medidas que estaria disposto a adoptar para melhorar o escrutínio público dos governantes e mitigar as "surpresas" que têm acontecido nos últimos meses, com sucessivas escolhas.

Rui Tavares, do partido Livre, aproveitou o anúncio do primeiro-ministro e apelou a que Costa "não deixe a Assembleia da República fora desses procedimentos", lembrando a proposta que o Livre irá levar ao processo de revisão constitucional e que defende a obrigatoriedade de audições prévias aos membros indicados para o Governo, como acontece nos Estados Unidos, Reino Unido e na nomeação de comissários europeus.

O deputado do Livre referiu ainda que a medida estava no programa do XXII Governo, em 2019, mas que, sem explicação, desapareceu do programa de Governo que tomou posse em Março deste ano. "Há uma boa oportunidade de corrigir o lapso. O Livre fez a proposta de que ministros e secretários de Estado venham ao Parlamento antes da confirmação", defendeu Rui Tavares. "O que é preciso saber é se o Governo tem a humildade de corrigir os erros", disse o deputado. No entanto, Costa deixou Tavares sem resposta.

Sobre esta matéria, João Torres, secretário-geral adjunto do PS, disse ao PÚBLICO e à Renascença que admite abrir a discussão sobre o reforço dos mecanismos de escrutínio dos nomeados. "Podemos aqui debater, em tese, se no futuro as democracias não devem proteger-se pensando em mecanismos de vetting ou mecanismos reforçados. Acho que é uma reflexão que manifestamente temos de fazer. Não para agora, não para o imediato, mas acho que sim. Acho que temos vantagem", assumiu na entrevista Hora da Verdade.

João Torres acrescentou que "esses mecanismos de transparência que existem noutros países e com uma configuração diferente podem ser considerados" para Portugal. "Tudo aquilo que reforçar a transparência, o sentimento de confiança dos portugueses nos seus governantes pode ou deve ser encarado como um elemento positivo."