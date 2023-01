Ter o meu trabalho de sonho justifica que tenha de lidar com o meu sócio tóxico?

Pergunta: "Consegui. Tenho 27 anos e a oportunidade de carreira dos meus sonhos. Depois de ter fracassado na minha primeira empresa e acabado com uma dívida, agora estou num cargo C-suite [os que começam com C, de “chief”: chief executive officer (CEO), chief financial office (CFO), etc] num negócio que co-fundei com pessoas que respeito profundamente e uma equipa com a qual adoro trabalhar. Hm, excepto um.

Devia ter sido um pouco mais específico com os três desejos que pedi ao génio, porque tenho uma parceria com um co-fundador e CEO que não suporto. Vou poupar-vos dos detalhes das suas explosões frequentes e focar-me no facto de que acordo em pânico quase todas as manhãs. Evito ir ao escritório. O meu entusiasmo pelo negócio está completamente morto. E nos tempos livres fantasio com um novo negócio que possa começar a solo. Não estou a ser nem o fundador, nem o parceiro que sei que posso ser.

Durante os últimos seis meses, tentei diferentes tácticas, desde estabelecer limites a uma tentativa mais empenhada para comunicar directamente com o meu parceiro. Quando leio páginas antigas do meu diário, sinto que estou numa relação tóxica, numa montanha russa de grande velocidade e com descidas acentuadas que me trazem à realidade. Mas como tantos outros que estão em relações tóxicas, sinto-me dependente da pessoa que me está a causar dor. Tenho um bom cargo, tenho bom dinheiro, acções e uma trajectória que me faz sentir orgulho. O meu ego está satisfeito. E apesar de todas as suas falhas pessoais, ele sabe como criar um negócio.

Há uma voz na minha cabeça que questiona se consigo ter este sucesso sozinho. Questiono-me como a minha saída se pode reflectir externamente. Estou a entrar numa espiral, e as minhas dúvidas acerca de mim mesmo estão a deixar-me alerta. Há alguma coisa para salvar aqui ou é melhor começar de novo?"

Resposta: Perceber que precisas de dissolver um relacionamento profissional com ligações a tantos aspectos da tua identidade não é fácil. Perderes-te numa relação tóxica de qualquer tipo é ainda pior.

As tuas razões para sair são gritantes. Mas parece que ainda estás a lutar com a tua situação por medo e vergonha. Quanto mais esperares para perceberes os teus sentimentos e agires como já sabes que deves agir, mais estragos pode haver. E o teu medo de outro fracasso pode estar a impedir-te de alcançares ainda mais sucesso.

Reestrutura as tuas circunstâncias. Isto não é sobre ele, mas sim sobre ti e as tuas necessidades não estarem a ser cumpridas. Honra as tuas necessidades e afasta-te sabendo que não é um fracasso teu. É uma vitória no processo. Afastares-te de uma dinâmica de trabalho tóxica que não está só a acabar com a tua felicidade, mas também a castrar a tua ambição não me parece um fracasso — parece-me necessário. Pensa em tudo o que aprendeste neste processo e que te vai tornar numa pessoa de negócios ainda melhor. Tira vantagem da oportunidade de transformar este desafio numa vitória.

Mencionaste fantasias com diferentes ideias de carreira a solo. Vale a pena desenvolver alguma destas ideias? Se sim, redirecciona a energia que estás a gastar a lamentar a situação actual para te começares a focar no teu próximo passo. Traça tantas opções quantas conseguires para determinar qual o passo seguinte mais viável. É mais fácil sair de algo que já não é bom para ti quando já tens os próximos passos definidos.

Se não consegues perceber qual o teu sonho com esta nuvem negra de indecisão sobre ti, entendo. Vamos dar um passo de cada vez. É bastante claro que a situação actual não está a funcionar para ti. O meu conselho é que comeces a despegar-te deste co-fundador.

Términos, sejam de que tipo for, são uma porcaria, mas fizeste a tua parte para mudar e melhorar a situação. E porque o teu sócio não está disposto a mudar perante o teu feedback, significa que tu deves mudar. Ainda que este processo possa ser doloroso, lembra-te que o crescimento é, normalmente, desconfortável.

Os divórcios empresariais não são muito diferentes dos maritais, uma vez que podem ser altamente desestabilizadores e podem até requerer intervenção legal. Podem também trazer luto e vergonha. Mas fica a saber que não estás sozinho. Na verdade, são muito mais comuns do que aquilo que possas pensar. E é para isso que existem contratos de sociedades.

Tens um contrato e, se sim, o que diz ele sobre como lidar com esta situação? Estes acordos são como acordos pré-nupciais para sócios e dão-te directrizes sobre como agir perante uma separação. Se precisas de aconselhamento legal, seria inteligente tê-lo antes de iniciares um diálogo com o teu sócio, especialmente se consegues antecipar que vai ter uma das suas “explosões frequentes”.

Não importa o quão confusa esta separação fique, lembra-te que já recuperaste de passos atrás no teu percurso profissional e que vais conseguir fazê-lo de novo.

O sucesso não tem de existir à custa da tua alma, sanidade ou saúde. Na verdade, se assim for, eu questionaria a tua definição de sucesso.

No final, a decisão de ficar ou sair é tua e vai-se resumir às tuas prioridades. O que queres como prioritário na tua vida: o teu ego ou o teu bem-estar generalizado?

