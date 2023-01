Morreu a criança vietnamita que tinha caído num buraco com 35 metros de profundidade

O acidente aconteceu no local de construção de uma ponte no delta do Mekong, onde o rapaz e os amigos procuravam restos de metais, na véspera de Ano Novo.

A criança que tinha caído num buraco com 35 metros de profundidade​ no Vietname foi dada como morta esta quarta-feira, confirmaram os media locais.

As equipas de salvamento passaram quase 100 horas a tentar libertar Ly Hao Nam do buraco de uma obra, onde caiu na véspera de Ano Novo, mas sem sucesso, segundo uma fonte citada no jornal VnExpress.

"As autoridades determinaram que a vítima morreu e estão a tentar recuperar o seu corpo para o funeral", afirmou um responsável da província de Dong Thap, Doan Tan Buu.

O jovem vietnamita foi ouvido a pedir ajuda pouco depois de cair no buraco, que tinha um diâmetro de apenas 25 centímetros, logo no sábado. Na segunda-feira a equipa de resgate já não conseguiu ouvir qualquer barulho feito pela criança.

O acidente aconteceu no local de construção de uma ponte no delta do rio Mekong, onde Ly Hao Nam e os amigos procuravam restos de metais.

Na manhã desta quarta-feira, o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, tinha dado ordem aos serviços de emergência e às autoridades locais para mobilizarem todos os meios necessários ao salvamento.