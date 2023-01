Menino vietnamita preso em buraco com 35 metros há dois dias

Uma criança vietnamita de dez anos está presa num buraco com 35 metros de comprimento há dois dias. Não é conhecido o estado de saúde actual da criança.

A queda ocorreu no sábado, dia 31 de Dezembro. Ly Hao Nam chorou na manhã de domingo por ajuda, mas, esta segunda-feira, a equipa de resgate não conseguiu escutar qualquer barulho feito pela criança.

Foi usada uma câmara para tentar perceber a localização exacta a criança vietnamita, presa num buraco com 35 metros de comprimento, com a comunicação social local a dizer que ainda não foi possível determinar o posicionamento exacto do menino.

O primeiro-ministro vietnamita, Phạm Minh Chính, pediu esta segunda-feira que as equipas de resgate unam esforços com as autoridades locais para acelerar o processo de resgate da criança.

O menor estava no local de construção de uma ponte na província de Mekong acompanhado de amigos. As crianças estariam em busca de ferro velho, com os responsáveis a não esconderem alguma perplexidade perante a situação.

"Não consigo perceber como é que ele caiu no monte de cimento oco, que tem um diâmetro de apenas 25 centímetros e foi enterrado 35 metros no chão", lamentou Le Hoang Bao, director do Departamento de Transporte da província, em declarações a um jornal local.

A equipa de resgate bombeou oxigénio para o buraco e amoleceu o solo ao seu redor, mas verificou-se uma ligeira inclinação, algo que veio complicar os esforços de extracção. As equipas de resgate continuam a trabalhar no local, procurando estabelecer contacto com a criança, que já se encontra presa há dois dias.