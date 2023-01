Agravamento da prestação chega a 54% dos empréstimos à habitação até Fevereiro

O agravamento da prestação do crédito à habitação está a chegar em força ao stock dos empréstimos à habitação associados às taxas Euribor. Do total dos contratos existentes no final de Novembro, 54% têm revisão até Fevereiro, ou seja, com as médias mensais de Novembro, Dezembro, em que atingiram valores elevados, e de Janeiro, que deverão ficar acima dos dois meses anteriores.