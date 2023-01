Morreu o radialista e divulgador de música António Cartaxo

O radialista português António Cartaxo, que trabalhou para a BBC e fez carreira na rádio pública portuguesa, tornando-se um dos grandes divulgadores da música clássica em Portugal, morreu aos 88 anos, em Lisboa, disse à agência Lusa o jornalista António Borga. O PÚBLICO confirmou também a informação junto do radialista António Macedo.

António Cartaxo, que nasceu na Amadora em 1934, dedicou grande parte da sua vida profissional à difusão da música clássica. A Antena 2, que foi a sua casa durante quatro décadas, recorda-o como "um dos maiores autores da história da rádio em Portugal" e como um praticante da "arte de musicólogo-contador-de-histórias".

Tinha uma "mestria comunicacional única e exclusiva" e era "um grande trunfo do serviço público de radiodifusão", disse em 2006 o então Provedor do Ouvinte da Rádio Pública, José Nuno Martins, citado pela Antena 2.

A estação pública vai homenageá-lo esta quinta-feira, às 19h, com uma emissão especial, intitulada Em Memória de António Cartaxo.

"A rádio para mim foi sempre um meio apaixonante. [...] Há outro tipo de rádio que não diz absolutamente nada. Eu gosto da forma como faço os meus programas, contando as minhas histórias de música e procurando tirar o máximo partido do som que a rádio possibilita", recordava António Cartaxo em entrevista à agência Lusa em 2010, quando publicou o livro Quase verdade como são memórias.

António Cartaxo estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e ingressou em 1963 no serviço português da BBC, em Londres, onde permaneceu durante 15 anos.

À Lusa, contou que esse período foi "marcante e decisivo" não só pelo que aprendeu em termos profissionais como "pela possibilidade de através das reportagens pôr a nu o que era o regime português", antes da revolução de 25 de Abril de 1974.

É nessa época também que grava em Londres, com António Borga, o disco País de Cravos, País de Cardos.

Na sua página oficial, a rádio Antena 2 lembra que, depois de Abril de 1974, António Cartaxo e Jorge Ribeiro (radialista com quem trabalhou) foram "acusados de apresentarem uma visão de esquerda e alvo de sanções, que culminam em tribunal e despedimento da BBC".

Em 1976, o radialista ingressou na rádio pública portuguesa, onde viria a assinar programas como Em Sintonia, De olhos bem abertos e Histórias da música... e outras.

Desse início do percurso na RDP é de destacar ainda o programa Você gosta de Beethoven? (1976), assinado em parceria com Jorge Ribeiro, em que eram entrevistados trabalhadores da empresa metalúrgica Sorefame sobre a música daquele compositor alemão. O programa valeu-lhes um prémio no concurso pró-música de rádio na Hungria. Juntar-se-lhe-iam outras distinções ao longo da carreira, nomeadamente o "special award" da BBC ou o Prémio Igrejas Caeiro de Rádio, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, em 2016.

Em 2012, venceu o Prémio António Alçada Baptista pelo livro Quase verdade como são memórias. Na mesma entrevista à Lusa a propósito deste livro, António Cartaxo dizia que não se imaginava a viver sem rádio, apesar de ter sido leitor de português na Universidade de Varsóvia e professor durante 20 anos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Além de Quase verdade como são memórias, António Cartaxo publicou outros livros, entre os quais O sabor da música (1996) e Efemérides românticas (2010).