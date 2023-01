Rui Pinto deve ter pena de cadeia, pede Ministério Público

O Ministério Público pediu esta quarta-feira, nas alegações finais do processo Football Leaks, que o pirata informático Rui Pinto seja condenado a uma pena de cadeia.

A procuradora Marta Viegas considerou particularmente grave a violação grosseira do direito à vida privada levada a cabo pelo hacker, quando divulgou sem critério o conteúdo de caixas de correio electrónicas de advogados e dirigentes desportivos. E defendeu que não lhe pode ser reconhecido o estatuto de denunciante de que reclama, uma vez que Rui Pinto não agiu a partir do interior de nenhuma organização a que pertencesse e que quisesse denunciar nem tão pouco prosseguiu nenhum interesse público. A magistrada não disse, porém, se no seu entender a pena de cadeia a aplicar deve ser efectiva ou suspensa, nem tão pouco quantificou a punição, muito embora as molduras penais dos crimes em causa e a elevada quantidade de actos criminosos em causa não dêem grande margem para dúvidas.

O arguido foi acusado de um crime de tentativa de extorsão e outros 89 relacionados suas actividades informáticas ilícitas, que vitimaram clubes desportivos como o Sporting, entidades como a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República. A sociedade de advogados PLMJ também foi alvo de espionagem e vazamento de dados. Para o Ministério Público, só não ficou provado em julgamento o crime de sabotagem informática ao Sporting, uma vez que o sistema do clube já se encontrava inoperacional quando o pirata informático nele se introduziu.

Embora tenha admitido várias intrusões informáticas durante o seu julgamento, o hacker negou ter sido o criador do blogue “Mercado de Benfica”, que revelou muita informação confidencial sobre o clube dos encarnados.

“O autor do blogue é alguém que conheço bem. Trabalhava no projecto do Football Leaks”, declarou Rui Pinto em tribunal em Outubro passado, sem no entanto divulgar a identidade deste seu suposto cúmplice. “A violação integral das caixas de correio electrónicas era completamente contra o espírito do Football Leaks”, garantiu o fundador desta plataforma destinada a expor os negócios escuros do mundo do futebol. “Foi uma canalhice.” Questionado pelos juízes sobre a coincidência de o “Mercado de Benfica” ter esmorecido depois da sua detenção em Budapeste, Rui Pinto respondeu que a explicação era simples: “Assustaram-se.”

Rui Pinto diz ter-se oposto divulgação de todo este material num blogue à parte por querer usá-lo no Football Leaks e passar os documentos roubados ao escritório ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Uma versão dos factos que não convenceu o Ministério Público: para Marta Viegas o arguido agiu sozinho, e se agora não assume a exposição pública de dados pessoais sem qualquer interesse público que resultou da divulgação do conteúdo de caixas de correio electrónicas é por ter percebido que nada justificava este ataque "aos valores civilizacionais" do estado de direito democrático.

"Infelizmente percebeu-o demasiado tarde", lamentou a magistrada.

Também reconheceu ter equacionado receber dinheiro do fundo de investimento Doyen, entidade ligada ao mundo do futebol. Após ter divulgado contratos confidenciais envolvendo a Doyen no site que criou para expor documentos secretos do mundo do futebol, o Football Leaks, Rui Pinto pediu por mail e sob pseudónimo a um dos responsáveis do fundo de investimento, Nélio Lucas, uma doação entre meio milhão e um milhão de euros em troca da qual deixaria de revelar esses documentos comprometedores. Mas acabou por desistir do negócio.

Na altura, assegurou, ignorava o significado da palavra extorsão. “Só agora tenho noção que este meu comportamento podia consubstanciar esse crime. Só tenho o 12º ano”, justificou-se, admitindo logo a seguir faltarem-lhe três cadeiras para ser licenciado. Uma confissão que o Ministério Público desvaloriza, por só ter sido feita na recta final do julgamento. O hacker fez questão de salientar que sempre agiu em defesa do interesse público, com o intuito de expôr os negócios escuros do mundo do futebol. "O interesse público não pode estar refém destas agendas", contrapôs esta quarta-feira o Ministério Público, que entende que a colaboração que Rui Pinto encetou com as autoridades no sentido de as ajudar a investigar a alta criminalidade não deve servir-lhe de atenuante, uma vez que "foi apreciada num inquérito autónomo", tendo valido a Rui Pinto o perdão de outros crimes informáticos.

Soube-se porém entretanto que, ainda assim, Rui Pinto é uma vez mais arguido num novo processo com contornos semelhantes a este, ainda em fase de inquérito no Departamento Central de Investigação e Acção Penal e cuja dimensão e importância será muito superior à daquele que está em fase final de julgamento. É suspeito de se ter introduzido nos servidores de clubes como o Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Benfica e Porto, bem como em mais escritórios de advogados e em empresas de Isabel dos Santos.