Pirata informático Rui Pinto é arguido num novo processo

Autor do Football Leaks diz que projecto começou com amigos e queixa-se de sofrido “uma espécie de tortura psicológica” quando esteve preso na Hungria.

“Só podia tomar banho três vezes por semana, a alimentação era medíocre e os guardas não me viam com bons olhos por causa das revelações contra o Cristiano Ronaldo. Sofri uma espécie de tortura psicológica” na cadeia húngara. Dois anos após o início do julgamento, o pirata informático começa esta segunda-feira a defender-se numa sala de audiências do Campus de Justiça, em Lisboa, dos 90 crimes de que é acusado.