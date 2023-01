Sunak promete solucionar todos os problemas dos britânicos, da saúde à inflação

Primeiro-ministro do Reino Unido lança difícil ano de 2023 para o Partido Conservador com discurso ambicioso. “Outros podem falar de mudança; eu vou concretizá-la”, garante.

Consciente da enorme desconfiança que teima em pairar sobre um Partido Conservador que trocou duas vezes de primeiro-ministro em menos de dois meses e que não consegue cavar a diferença para o Partido Trabalhista nas sondagens – 24% das intenções de voto contra 48% do Labour, no último inquérito da YouGov –, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, fez esta quarta-feira um ambicioso e aguerrido discurso de lançamento do ano político de 2023, no qual se comprometeu a solucionar os grandes desafios que diz que o Reino Unido enfrenta.