Baerbock cita Mariza para elogiar unidade europeia

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, usou uma canção de Mariza para elogiar a actuação da União Europeia “a uma só voz” durante a guerra da Rússia na Ucrânia na sua primeira viagem de 2023, a Lisboa.

No país onde, contou, aprendeu a andar com um ano e meio (os pais visitaram Portugal “após a revolução dos cravos”), Baerbock sublinhou a unidade europeia com recurso à fadista portuguesa, com que pontuou o seu discurso no Seminário Diplomático que se iniciou esta terça-feira no Museu do Oriente.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, usou outra imagem, de Rousseau: dois homens juntos conseguem caçar um veado. Se não juntarem os esforços, sozinhos, conseguirão caçar uma lebre.

Até agora, a União Europeia tem decidido e agido em unidade, mas Baerbock alertou que qualquer sinal de desunião ou hesitação dará a Putin mais incentivo para continuar os seus ataques.

Questionada sobre as perspectivas de paz na Ucrânia, Baerbock disse que a Rússia sabe, desde há onze meses, que “basta retirar militarmente”.

Mas o facto de Moscovo não deixar sequer entrar a Cruz Vermelha, nem nas zonas do Leste onde estão russófonos ou mesmo russos que foram viver para as regiões depois de 2014, de continuar a atacar infra-estruturas civis, de atacar durante o dia de Natal e de Ano Novo, mostra que a Rússia não está interessada na paz, acusa.

A propósito da importância de decidir o que é justo ou injusto, Baerbock mencionou o diplomata português Aristides Sousa Mendes, falando também para a imprensa alemã porque, reconheceu, a figura não era ainda muito conhecida no seu país.

Na parte da tarde, tinha prevista uma visita privada ao Panteão, onde está o túmulo do antigo diplomata com a inscrição “quem salva uma vida, salva o mundo, a humanidade”.

Outro ponto forte das conversas com o seu homólogo português foi, para Baerbock, a protecção do clima, já que o maior ameaça à segurança não é a guerra na Ucrânia nem a China: são as alterações climáticas. E Portugal joga um papel importante nesse campo, por exemplo, com a preocupação com a protecção do mar, já que não há "transição verde sem transição azul", declarou.