P24. Celebrar o Ano Novo em Kiev com um sentimento de “crença no futuro”

Neste P24 ouvimos o relato do enviado do PÚBLICO à Ucrânia João Pedro Pincha.

Uma juventude que recusa abdicar do que tem pela frente dança electricamente contra as bombas. Relato da passagem de ano num lugar em que o mundo esteve suspenso, enquanto em Kiev se ouviam sirenes. Neste P24 ouvimos o relato do enviado do PÚBLICO à Ucrânia João Pedro Pincha.

