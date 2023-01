GNR deteve 237 pessoas desde quinta-feira por conduzirem com excesso de álcool

A GNR deteve desde quinta-feira e até às 07h30 desta segunda-feira, 237 condutores com excesso de álcool no sangue e registou 703 acidentes de que resultaram quatro mortos, informou aquela força de segurança.

De acordo com os dados provisórios da Operação Ano Novo 2022, de 29 de Dezembro até às 07h30 desta segunda-feira, a Guarda Nacional Republicana (GNR) fiscalizou 33.843 condutores, dos quais 689 conduziam com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue (g/l).

Destes, 237 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, tendo sido ainda detidas 91 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 6610 contra-ordenações rodoviárias detectadas pela GNR no âmbito da operação, 1615 dizem respeito a excesso de velocidade, 458 por falta de inspecção periódica obrigatória, 198 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 107 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 86 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Quanto à sinistralidade rodoviária, a GNR registou desde quinta-feira e até às 07h30 desta segunda-feira 703 acidentes, quatro mortos, 18 feridos graves e 129 feridos ligeiros.

Em comunicado, a GNR indica que durante a operação, que termina esta segunda-feira, a GNR vai continuar a dar prioridade à fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel, falta de inspecção periódica obrigatória e manobras perigosas.