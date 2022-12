PR diz que está cabe aos portugueses evitar fogos florestais e vítimas mortais nas estradas

Na operação de Natal, que decorreu entre 19 e 26 de Dezembro, registaram-se nas estradas portuguesas 12 vítimas mortais, mais uma vítima do que no ano passado e menos 109 feridos. As 12 vítimas mortais, com idades entre os 24 e 86 anos, resultaram de três acidentes no distrito do Porto, dois em Aveiro, dois em Faro, dois em Setúbal, e em Beja, Coimbra e Santarém.

Nos restantes distritos do país e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira "foi atingido o objectivo de zero mortos nas estradas portuguesas", afirmou Jorge Jacob. No mesmo período, registaram-se 3.194 acidentes, mais 155 do que em 2021, dos quais resultaram 795 feridos. Do total de feridos, 44 foram graves (mais cinco do que em 2021) e 751 foram leves (menos 114 do que em 2021).

Durante a operação foram ainda fiscalizados cerca de três milhões de veículos pela GNR e PSP, tendo sido registadas 25,7 mil infracções.

A operação Ano Novo arranca esta terça-feira e decorre até 2 de Janeiro de 2023.