Marcelo foi abordado por populares exaltados e sugeriu que o protesto era partidário

O Presidente da República foi interpelado, esta terça-feira de manhã, em Murça, Vila Real, por duas pessoas que se mostraram bastante exaltadas com a inacção do poder político na prevenção de incêndios após a tragédia de Pedrógão Grande, mas também com outras situações de ex-políticos. Marcelo Rebelo de Sousa, que acompanha o ministro da Administração Interna em visitas a zonas afectadas por incêndios, associou os protestos a partidos “mais radicais na crítica”.

Os dois populares acusaram o Presidente e o primeiro-ministro de não terem feito “nada” em “cinco anos” para acabar com os incêndios, queixaram-se da falta de limpeza da floresta em Pedrógão Grande e de nada ter mudado nos combate aos fogos nos últimos 40 anos, em que estiveram no poder PS e PSD. “O senhor engana os portugueses”, disse um dos homens, que se identificou como imigrante, acrescentando: “O senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada”.

Ao longo de mais de dois minutos, segundo imagens transmitidas pelas televisões, os populares confrontaram o Presidente com as remunerações de José Sócrates e de Manuel Pinho e não baixaram o tom de voz, apesar das tentativas de Marcelo para iniciar um diálogo.

Mais tarde, perante os jornalistas, o chefe de Estado referiu que os protestos fazem parte da democracia, mas sugeriu que as críticas tinham origem partidária.

“Conjuntamente à crítica que [os dois] fizeram, havia crítica a partidos que não estavam no Governo, críticas que não tinham a ver com nada. Portanto, era muito partidarizada e muito politicamente partidarizada. Isso é a democracia. Haver partidos ou movimentos de opinião mais radicais na crítica. Pode até acontecer que o povo um dia lhes dê o poder”, disse, referindo que houve eleições legislativas em Janeiro passado.

“O povo escolheu como escolheu. Compreendo – já me aconteceu – que quem não ganhou eleições, e tenha uma percentagem inferior fique mais contestatário. Pode ser que no futuro tenha uma hipótese”, acrescentou. “A democracia é isto. Pode haver 70, 80, 90% de pessoas que percebem que há coisas que demoram tempo demais a mudar, depois há quem sofra e quem seja mais crítico”, afirmou, referindo-se às alterações no ordenamento da floresta.

Não é a primeira vez que Marcelo é abordado por populares ou por manifestantes exaltados, embora seja raro.

Entretanto, o líder do Chega, André Ventura, partilhou no Twitter o vídeo em que os dois homens abordam o Presidente da República, com um comentário: "É o que dá mais de 40 anos a brincar com as pessoas, a roubar os portugueses e a sentirmo-nos ultrapassados por todos. O sistema está a cair de podre."