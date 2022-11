Pensão de 26 mil euros de Manuel Pinho congelada e bens apreendidos

As autoridades estão a realizar esta quinta-feira diligências numa quinta onde vive Manuel Pinho, em Braga, com vista à apreensão de bens do ex-ministro, noticiou a SIC e confirmou o PÚBLICO. A apreensão de bens ao antigo governante, que se encontra em prisão domiciliária desde Dezembro do ano passado, foi feita a pedido de um procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), no âmbito do caso das rendas da EDP. O Ministério Público avançou entretanto com o pedido de arresto dos 26 mil euros brutos da pensão (quase 20 mil euros líquidos) de Pinho, que já foi decretado pelo juiz Carlos Alexandre.

Estas são mais diligências do Ministério Público para assegurar que o ex-ministro vai reembolsar o Estado das vantagens que terá beneficiado com os seis crimes que lhe são imputados. A investigação ainda não está concluída, mas o DCIAP tem pouco mais de um mês para a finalizar, sob pena de ter que libertar o antigo governante. Quando pediu a prisão preventiva de Manuel Pinho em Dezembro passada, os procuradores imputaram-lhes dois crimes de corrupção passiva, um de participação económica em negócio, outro de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada.

Em Fevereiro passado, o juiz Carlos Alexandre apreendeu a maior parte dos 26 mil euros brutos da pensão (quase 20 mil euros líquidos) de Manuel Pinho e três imóveis em nome deste e uma dezena em nome da mulher, ambos arguidos no caso. Da pensão, o ex-ministro socialista ficou apenas com o equivalente a três salários mínimos (ou seja, 2115 euros) que o Ministério Público (MP) não podia apreender. No entanto, esta medida foi revogada pelo Tribunal da Relação de Lisboa no mês passado, por considerar que a pensão não era produto dos crimes que estão em investigação e que terão rendido ao ex-governante e à mulher mais de cinco milhões de euros.

Agora, o Ministério Público volta ao ataque, mas, desta vez, pede o arresto da mesma pensão. Esta figura jurídica também tem uma função de garantia, mas não exige uma ligação directa com os crimes em análise.

É previsível que, quando acusar formalmente os suspeitos, o MP peça que os vários milhões de que considera que o casal beneficiou com os ilícitos sejam confiscados no âmbito da chamada “recuperação de activos”, que tenta retirar aos criminosos as vantagens que obtiveram com os crimes, fazendo reverter esse montante para o Estado.​

Em Fevereiro passado, para sustentar a necessidade de avançar com as apreensões, os procuradores realçavam que já depois da detenção de Pinho, foram recebidas pelo DCIAP a comunicação de várias operações suspeitas de transferência internacional de fundos, algumas concretizadas há vários anos. “Os arguidos movimentaram de forma questionável e para destinos por eles controlados, maioritariamente fora do território nacional, o valor global de 2.054.929 euros”, referia então o MP, que argumentava que adoptando medidas de garantia dos bens se impediria o casal Pinho de, entretanto, dissipar os bens que ainda têm em Portugal. O dinheiro, diz-se, foi transferido tanto para contas em nome de Manuel Pinho como para contas em nome da mulher ou de familiar desta, em Espanha, Alemanha e Brasil.