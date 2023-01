Ano novo, vida nova: tempo de repensar a sua vida financeira

Para um Natal sem sobressaltos, a DECO divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

“Ano Novo, Vida Nova.” Nada como a passagem de ano para nos ajudar a tomar algumas decisões e resoluções.

2022 foi um ano bastante desafiante no que diz respeito às finanças pessoais. As famílias foram obrigadas a reajustar os orçamentos domésticos para conseguir suportar o aumento do custo de vida. Inclusivamente, muitos consumidores tiveram de encontrar forma de incrementar os seus rendimentos para fazer face às suas despesas.

Que tal neste ano novo repensar a sua vida financeira para a tornar mais resiliente? É este o desafio que a DECO lança em 2023 a todos os consumidores

Em primeiro lugar, olhe para o ano que passou e tente perceber o que correu bem e onde sentiu maiores dificuldades. Só identificando onde estão os problemas é que conseguirá ultrapassar as complicações.

Depois é essencial que procure mais informação sobre literacia financeira. Conhecendo as ferramentas certas poderá adoptar alguns comportamentos que o ajudarão a ser financeiramente mais eficiente.

Se ainda não tem o hábito de fazer o seu orçamento, experimente no início deste ano. Estime tudo aquilo que recebe e registe tudo aquilo que tem como despesas, desde as fixas, como a renda da casa, água, luz, às variáveis, como despesas com refeições fora ou a compra de algum produto. Anote também as datas de pagamento para evitar esquecimentos e pagar ainda mais pelos atrasos.

Analise bem as suas despesas e reveja os seus contratos de serviços essenciais. Perceba se os gastos são adequados ou existe a necessidade de renegociar algum desses serviços. Adeque os seus consumos às necessidades e prioridades da sua família.

Insira no seu orçamento uma verba destinada à poupança. Esta decisão incutirá em si a responsabilidade de colocar de parte algum dinheiro, que poderá destinar a um fundo de emergência ou para outro objectivo que pretenda realizar. Todos os motivos para poupar são válidos.

Procure, ainda, conhecer técnicas para uma gestão mais eficiente do seu orçamento, que medidas pode assumir para rentabilizar melhor o seu dinheiro e economizar no momento de comprar.

Se não sabe por onde começar, converse com a DECO, temos todos o gosto em ensinar-lhe a ser um consumidor informado e financeiramente resiliente.

Os textos são da responsabilidade da DECO, nesta parceria com o PÚBLICO.

