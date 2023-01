Portugal trocou a compra de carro novo pela importação de usados

Se a compra de carros novos em Portugal e a importação de usados fossem duas estradas, a primeira seria uma recta a descer e a segunda uma recta a subir. Pelos dados hoje divulgados pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, o mercado nacional deu um pequenino salto de 2,8% em 2022 face ao ano passado. É melhor do que o cenário no mercado francês, por exemplo (que hoje divulgou um recuo de quase 8%), mas não há razão para as marcas buzinarem de alegria – mesmo crescendo, a venda de ligeiros de passageiros fica 72 mil unidades abaixo do volume de há apenas cinco anos.