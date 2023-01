Obrigado, Babe, um Porquinho na Cidade

Há uma fotografia famosa de Edward Yang a rodar A Brighter Summer Day, de 1991. O realizador taiwanês está no campo, de óculos de sol, t-shirt de mangas arregaçadas da Häagen-Dazs com um maço de tabaco por baixo do lado esquerdo, boné da equipa de futebol americano San Francisco 49ers e uma bandana ao pescoço, tudo vermelho. Tem uns headphones amarelos e uns óculos de ver por baixo da bandana. Ao lado dele, a actriz Lisa Yang. Sempre que vejo um filme dele lembro-me dessa imagem, quase um meme do realizador – que em nada reflecte o conteúdo dos filmes dele, só mostra que se vestia de uma forma interessante.