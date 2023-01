Esta noite (e na próxima) há chuva de estrelas

Nas duas próximas noites, o céu vai ser atravessado por traços luminosos, um agora, outro daqui a bocado. É a primeira chuva de estrelas do ano de 2023 – as quadrântidas. E já esta noite (de 2 para 3 de Janeiro) e depois a seguinte (de 3 para 4 de Janeiro) são as mais propícias para observar as quadrântidas em Portugal. As previsões meteorológicas de céu limpo também parecem ajudar à festa.