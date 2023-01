Mau Tempo: comboios com constrangimentos na Linha do Norte

A circulação de comboios está a fazer-se com constrangimentos entre Souselas e Pampilhosa, na Linha do Norte, e encontra-se suspensa entre Marco e Régua, na Linha do Douro, por danos causados pelo mau tempo, informou neste domingo a Infraestruturas de Portugal (IP).

Na Linha do Norte, "por razões de segurança, e face à instabilidade do talude de aterro ao quilómetro 228,150 (concelho de Coimbra), a circulação ferroviária efectua-se em via única entre as duas estações", Souselas e Pampilhosa, detalha a empresa em comunicado. As restrições, "em resultado das condições climatéricas particularmente adversas que se têm feito sentir", vão manter-se "até que esteja concluída a intervenção de estabilização da infra-estrutura".

A IP prevê que os constrangimentos à circulação ferroviária na Linha do Norte possam prolongar-se "durante alguns dias", apesar das acções já implementadas, "dada a elevada complexidade da intervenção a realizar"."Esta informação será actualizada durante o dia de amanhã [segunda-feira]", acrescenta a empresa.

Também devido às condições climatéricas, está suspensa a circulação de comboios na Linha do Douro entre Marco e Régua, mas aqui a IP prevê que ainda hoje a circulação seja retomada. "Decorrem trabalhos para reposição das condições operacionais", informa a IP no comunicado.

A empresa indica ainda que está "a assegurar a monitorização permanente das condições da infra-estrutura e a avaliar opções técnicas para o restabelecimento da circulação em ambas as vias no mais curto espaço de tempo". A circulação de comboios na Linha do Douro, entre o Pinhão e a Régua, já tinha estado suspensa na sexta-feira passada, devido à queda de pedras para a via.

Mais de 800 ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou 840 ocorrências entre as 00h00 e as 18H10 deste domingo, com os distritos de Viana do Castelo, Porto e Leiria a liderarem.

De acordo com fonte oficial da ANEPC, em declarações à Lusa, os incidentes registados foram resultado "da chuva intensa, que tem provocado o alagamento de diversas vias urbanas e rodovias".

As ocorrências "que geram mais preocupação" aconteceram no distrito de Viana do Castelo.

A ANEPC não tem conhecimento de feridos, "com excepção da situação de Carcavelos", praia no concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, onde o telhado de uma pizzaria voou, pelas 13h45 de hoje, atingindo uma pessoa que teve deser hospitalizada com ferimentos ligeiros. No entanto, há a registar "vários danos patrimoniais", em parte de "veículos arrastados" pelas águas.

A ANEPC prevê que que na faixa litoral entre Lisboa e Viana do Castelo, a situação meteorológica "irá desanuviar nas próximas horas", continuando a chover, "mas de forma menos intensa".

ANP (JRS) // VAM

Lusa/Fim