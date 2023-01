Mau tempo. Vários distritos do Norte passam de aviso vermelho a amarelo às 15h

Instituto Português do Mar e da Atmosfera avançoa que alguns distritos do Norte até aqui muito fustigados por chuva persistente e vento vão assistir a uma acalmia ao longo da tarde.

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Aveiro e Braga vão passar do aviso vermelho para amarelo às 15h de hoje, com previsões de melhoria das condições ligadas à chuva, anunciou o IPMA.

Numa actualização divulgada por volta das 12h30, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou que alguns distritos do Norte até aqui muito fustigados por chuva persistente e fenómenos extremos de vento vão assistir a uma acalmia ao longo da tarde.

Descrito esta manhã por fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) como "o mais castigado" do Norte o país, o distrito de Viana do Castelo mantém o aviso vermelho por precipitação até às 15h, passando a amarelo nesse horário e até às 18h.

Em igual situação, no que se refere a perspectivas relacionadas com forte precipitação, estão os distritos do Porto, Vila Real, Aveiro e Braga, que passam do aviso vermelho a amarelo às 15h.

Sob aviso laranja, o segundo mais grave, mantém-se o distrito de Viseu, entre as 12h e as 18h horas, enquanto os distritos de Leiria e de Coimbra subiram do aviso amarelo para o laranja, uma indicação a manter-se até às 18h devido a precipitação intensa.

Já os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco, Portalegre mantêm os avisos amarelo, o menos grave, durante alguns períodos do dia de hoje.

No sábado, a ANEPC colocou sob alerta vermelho, a partir das 00h de domingo, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.

A ANEPC tem quatro estados de alerta especial (azul, amarelo, laranja e vermelho), que determinam o reforço da monitorização e incremento do grau de prontidão do dispositivo.

A Protecção Civil alertou ainda para a possibilidade de cheias em meio urbano em especial no Norte e Centro do país, recomendando a redução de deslocações. Esta situação levou várias Câmara Municipais a cancelarem os festejos de Ano Novo.