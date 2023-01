“As sociedades polarizadas já não têm espaço para um presidente popular”

Timothy Power, cientista político da Universidade de Oxford, diz que o sucesso da coligação será mais difícil para Lula no mandato que agora começa.

Dificilmente um presidente terá a aprovação de mais de 50% da população em sociedades muito polarizadas como as do Brasil e Estados Unidos, avalia Timothy Power, chefe da divisão de Ciências Sociais da Universidade de Oxford, no Reino Unido.