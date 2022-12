Uma cueca “azul cueca” está démodé ou ainda é réveillon?

Nunca entendi o porquê da ser tão importante vestir uma cueca “azul cueca” nova na passagem de ano. Sei que simboliza desejos de saúde, mas a minha dúvida sempre foi outra: se vestimos a cueca dia 31, já não são bem “cuecas novas” à meia-noite, pois não?

Fazer a contagem decrescente das 12 badaladas enquanto se troca de cueca também não é o mais prático. Seria até uma festa bem diferente do habitual, muito divertida de certeza, mas este ano já tenho planos. Fica a ideia para quem estiver com falta de boas ideias. Mesmo sem compreender, ainda só falhei uma cueca “azul cueca” e foi no ano passado.

Descobri que existem várias cores que podem ser a escolha mais indicada para o que realmente desejamos. Saúde dá sempre jeito, eu sei, mas talvez 2020 só tenha acontecido por excesso de cueca “azul cueca”. Ou falta dela. A verdade é que fui apresentado a esta ideia de trocar as cores por uma amiga que me desafiou a testar o que nela já tinha resultado. Tal como em grande parte da nossa vida, é tudo uma questão de fé e eu tinha (e tenho muita).

Azul é saúde, todos sabemos, mas para quem se sentir como eu, desafiado, ainda há tempo para investir na cueca de outra cor. O meu argumento é simples: no último réveillon fugi do azul, fui a demasiadas lojas à procura da alternativa e o meu ano teve muito mais do meu desejo do que nos últimos cinco (ou mais) anos. E a saúde? Esteve sempre boa. Acho que tantos anos de cueca “azul cueca” vão-me proteger com efeito retroactivo por mais uns aninhos.

Sem fazer segredo, vou partilhar o que sei com a perfeita certeza de que isto é tão fidedigno como a existência do Pai Natal. A verdade é que acreditar no mago da Lapónia traz muita felicidade às crianças, por isso, por que não acreditar que a cor da cueca nos pode fazer muito felizes também? Normalmente, conhecer a cor da cueca já é um acontecimento (quase sempre) feliz, mas só no “calor do momento” porque depois toda a gente as perde de vista. Hoje, fazemos planos de futuro com a cueca vestida.

Começamos num clássico: a cueca branca é um desejo de paz e harmonia na vida, e é tão fácil de encontrar em todas as lojas que o espírito de calma começa assim que a cor é escolhida. Para os românticos, há duas opções. Enquanto a cueca rosa é destinada a quem procura um amor para a vida toda, a cueca vermelha está reservada para novas paixões e relações fogosas. Há quem vá mais longe e acredite que a cueca amarela vai trazer dinheiro, mas quantos de nós já desejámos o Euromilhões que nunca ganhámos?

A escolha é difícil e pode não combinar com o outfit, mas vai combinar na perfeição com 2023, seja qual for a cor. Sim, existem mais cores com diferentes significados, tal como o preto, o verde ou o roxo, mas é aqui que a minha crença perde elasticidade. Contudo, estou preparado para acreditar nas outras cores e, como se percebe aqui, não preciso de argumentos científicos.

Quando se sopra as velas num bolo de aniversário, o desejo do aniversariante fica em segredo. E na cor da cueca? Mantemos o segredo e ninguém baixa as calças a ninguém ou podemos partilhar alegremente esta escolha tão íntima?

PS: Apesar de o texto falar somente em cueca, estas “teorias” são “válidas” em todo o tipo de roupa interior. Não prometo resultados para quem escolher padrões ou combinações coloridas, na verdade não prometo resultado nenhum, mas lanço o desafio porque o essencial é acreditar que somos donos do nosso próprio destino, mesmo que esse destino comece na cor da cueca para o novo ano.