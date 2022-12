Brindar no Ano Novo e pousar o copo até Fevereiro — em nome do fígado

A ideia é brindar nas 12 badaladas, dar um gole e pousar o copo… até Fevereiro. O Janeiro sem álcool é o desafio da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF), uma acção nacional de consciencialização para a doença hepática alcoólica.

“O elevado consumo de álcool traz consequências graves em termos de saúde, nomeadamente para o fígado, como: fígado gordo, hepatite alcoólica e cirrose hepática; ou consequências indirectas como as resultantes dos acidentes de viação, por exemplo”, alertam, em comunicado. “É possível viver sem álcool, não invalidando que as pessoas não se possam divertir, relaxar ou socializar.”

É a segunda vez que a campanha é organizada em Portugal, mas já acontece noutros países desde 2013. Durante o primeiro mês de 2023, a APEF irá publicar informação sobre o desafio no perfil de Facebook da associação.

Segundo a APEF, que cita os dados do relatório do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), de 2020, o consumo de álcool é mais elevado por parte dos homens, com 19,5 litros de puro álcool per capita por ano.