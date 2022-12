Provavelmente, a pior crise…

O que se passou para que as demissões se sucedam, os partidos exijam a demissão do Governo, se apresentem moções de censura e se fale em sucessão no executivo e no partido como se fosse para amanhã?

Guerra na Europa? A inflação mais elevada das últimas décadas? Uma persistente pandemia que não se reduz à ínfima espécie? A dificuldade em desenvolver o investimento privado? O encerramento de urgências de obstetrícia e de maternidades, vários dias por semana ou por mês, em múltiplas localidades? O aumento do custo de vida e dos preços dos bens alimentares a ritmos raramente vistos? Não! Nenhum destes factos, nenhuma destas dificuldades, nenhum destes problemas provocou a presente crise política, provavelmente a pior de todas desde a bancarrota de 2009. O que foi então? O que se passou para que as demissões se sucedam, os partidos exijam a demissão do Governo, os grupos parlamentares apresentem moções de censura e se fale em sucessão no executivo e no partido como se fosse para amanhã?