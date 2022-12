2022, o Ano do Tigre de papel

No horóscopo chinês, 2022 foi o Ano do Tigre, considerado um ano de “audácia” na tomada de decisões. De facto, o ano começou auspicioso, com dois momentos-chave: as eleições antecipadas e a subsequente maioria absoluta do Partido Socialista; e a entrada em vigor dos elementos centrais da Estratégia Nacional Anticorrupção (ENAC).