Marcelo promulga Estratégia Nacional Anticorrupção e protecção de denunciantes

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a Estratégia Nacional Anticorrupção e a directiva sobre protecção de denunciantes. Esta unidade terá um conselho estratégico e de acompanhamento e será formada por representantes da Ordem dos Advogados, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Tribunal de Contas.

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira, Dia Internacional Contra a Corrupção, a Estratégia Nacional Anticorrupção e a directiva sobre protecção de denunciantes de violação do direito da União Europeia.

Numa nota partilhada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha “a necessidade de reforço de uma cultura democrática preventiva em relação ao fenómeno perverso e criminoso da corrupção, destruidor de riqueza nacional e factor de desigualdade, capaz de envolver a sociedade portuguesa desde os bancos da educação até à intervenção judiciária, com os meios necessários e adequados à sua repressão”.

O chefe de Estado recorda a recente promulgação do Mecanismo Nacional Anticorrupção e reforçou a “a importância de salvaguardar uma adequada arquitectura institucional” e da “intervenção do Tribunal de Contas e das restantes componentes da Justiça, bem como de mecanismos internos à Administração Pública”.

No caso do regime dos denunciantes, o pacote global anticorrupção prevê a ​dispensa obrigatória de pena quando o agente que comete o crime (cargo político) denunciar o crime antes da instauração de procedimento criminal e se não tiver praticado acto contrário aos seus deveres ou se tiver entretanto restituído a vantagem que tiver recebido.

Na lista de medidas anticorrupção está também criminalização do enriquecimento injustificado – aprovada pelo Parlamento a 16 de Novembro – e que coloca nos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos a obrigação de justificarem o acréscimo do seu património quando este for superior a 50 salários mínimos nacionais (ou seja, actualmente 33.250 euros).