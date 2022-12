Madeira: passagem de ano com oito minutos de fogo-de-artifício no Funchal

Na passagem de ano da Madeira, tradicionalmente um dos grandes espectáculos do mundo em pirotecnia, foram estabelecidas três áreas estratégicas para lançamento de fogo no Funchal: 28 postos ao longo do anfiteatro, 25 postos no alinhamento do Cais 8 para leste, e cinco postos no mar (três a sul da Pontinha e dois entre o Cais 8 e o Lazareto), adianta a Secretaria Regional do Turismo e Cultura madeirense.

Mas o espectáculo, cujo tema é "Madeira 4.0 - Da Tradição à Inovação Tecnológica", estende-se também à ilha do Porto Santo, onde foram colocados dois postos de lançamento de fogo-de-artifício, um no miradouro da Portela, outro no cais de Vila Baleira.

Este ano, foram também instalados postos na área turística do Funchal, concretamente no Complexo Balnear da Ponta Gorda, na Praia Formosa e no Jardim do Amparo, na zona oeste da cidade.

A preparação para o espectáculo pirotécnico começa 15 minutos antes da meia-noite, com a conjugação de efeitos pirotécnicos convencionais e inovadores, luzes e lasers, acompanhados por um suporte musical, assente em tecnologia multimédia, com controlo de efeitos sonoros e luminosos, que visam intensificar a contagem decrescente para a entrada em 2023.

Foto Um espectáculo de pirotecnia no Funchal Homem de Gouveia/Lusa

O espectáculo de fogo-de-artifício, este ano adjudicado à empresa Macedos Pirotecnia, Lda por 1.099.080,00 euros, constitui um dos maiores cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira e atrai milhares de pessoas, madeirenses e estrangeiros, à capital da ilha, sendo que a ocupação hoteleira ronda os 100%, estando também prevista a presença de sete navios de cruzeiro no porto e baía do Funchal na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro.

"A passagem do ano na Madeira e no Porto Santo constitui um momento alto na nossa programação, vivenciada com grande paixão pelos residentes e pelos milhares de visitantes que enchem as nossas unidades de alojamento nesta época", refere o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em comunicado enviado à Lusa.

O governante complementa que este é, também, um momento para enaltecer "os bons resultados que o sector turístico alcançou este ano", vincando o trabalho desenvolvido por todos os agentes em prol da região.

Entretanto, a Câmara Municipal do Funchal elaborou um plano de segurança para a noite do fim de ano, mobilizando 70 operacionais das duas corporações de bombeiros do concelho - Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses - e da Cruz Vermelha Portuguesa, que vão estar de prevenção junto dos postos de lançamento de fogo-de-artifício.

Foto Funchal Paulo Pimenta

O plano de segurança do município envolve também a Polícia de Segurança Pública e a Política Marítima, que mobiliza uma lancha semi-rígida e uma moto de água, considerando a existência de cinco postos de lançamento de fogo instalados em barcaças ao largo do Funchal e também o facto de muitas pessoas assistirem ao espectáculo a bordo de pequenas embarcações.

Quatro ambulâncias vão ser posicionadas em pontos estratégicos e, por outro lado, várias ruas e estradas vão encerrar ou estar condicionadas entre as 20h e as 2h, particularmente nas áreas de grande afluência de pessoas, como miradouros e outros pontos sobranceiros à baía.

O espectáculo de fogo-de-artifício poderá, no entanto, ser prejudicado por condições meteorológicas adversas, pois o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que o estado do tempo no arquipélago da Madeira no período compreendido entre hoje e 1 de Janeiro de 2023 será caracterizado pela ocorrência de chuva.

"A partir do final do dia 30, prevê-se que ocorra precipitação fraca em todo o arquipélago", refere a instituição em comunicado, adiantando que no final do dia 31 de Dezembro, no período da passagem de ano, a probabilidade da ocorrência de chuva é superior a 80% nas vertentes sul da ilha da Madeira e nas terras altas.

Na madrugada do dia 1 de Janeiro, a precipitação deverá aumentar de intensidade e frequência, podendo ser por vezes forte, pelo que o IPMA admite a possibilidade de emitir um aviso amarelo.

As temperaturas, contudo, vão manter-se amenas até ao dia 1 de Janeiro, com a máxima a variar entre os 20 e os 23 graus Célsius e a mínima entre os 17 e os 18 graus.