Pedro Nuno Santos, a música agora não era outra?

Foi Pedro Nuno Santos quem anunciou com bravura no dia 29 de Abril de 2020 no Parlamento que com ele e o Estado a mandar a 100% na TAP “a música agora é outra”. Com uma proclamação tonitruante, como aliás é seu timbre, Pedro Nuno Santos colocou alta a ambição e, com isso, o escrutínio sobre todas as decisões que envolvem a TAP. Na altura, era ainda recente o mal-estar que criou no Governo a notícia de que a então administração da companhia aérea andara a distribuir prémios quando a empresa apresentava avultados prejuízos (ainda nem estávamos em pandemia da covid-19).