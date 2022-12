Direita diverge nas respostas à crise no Governo, mas já ensaia discurso de demissão

Perante onze demissões em nove meses de Governo, os partidos da direita parlamentar mostraram estar divididos sobre as soluções para ultrapassar a crise, apesar de terem partilhado críticas duras a António Costa. Se a IL vai avançar com uma moção de censura e o Chega pede ao Presidente da República a dissolução da Assembleia da República, o PSD pede apenas um debate de urgência no Parlamento na próxima semana. Esta divergência de posições retira pressão a Marcelo Rebelo de Sousa para usar a "bomba atómica" constitucional – a dissolução da Assembleia da República –, uma opção que por si só é pouco provável tendo em conta a maioria absoluta do PS, que ainda não tem sequer um ano de vida.