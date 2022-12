Caso TAP: da indemnização milionária à demissão do ministro

O caso tem menos de uma semana, mas já deitou abaixo três secretários de Estado e um ministro. E a oposição continua a pedir "esclarecimentos" e "consequências" de olhos postos no ministro das Finanças, Fernando Medina, e no primeiro-ministro, António Costa. Com pressões acumuladas do Presidente da República, do líder do Governo, da oposição e até de membros do PS, como é que uma indemnização de 500 mil euros à secretária de Estado do Tesouro, sob a alçada das Finanças, acabou na demissão do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos?