Só mentiroso, ou também criminoso? Justiça dos EUA investiga George Santos

Candidato do Partido Republicano eleito para a Câmara dos Representantes vai ter de explicar as origens dos rendimentos que declarou em 2022, depois de ter mentido sobre vários aspectos da sua vida.

A poucos dias do arranque de uma nova legislatura no Congresso dos Estados Unidos, o Ministério Público norte-americano começou a vasculhar o passado do político George Santos, do Partido Republicano, em busca de algo mais do que o embelezamento do seu currículo para fins eleitorais. Recém-eleito para a Câmara dos Representantes, Santos foi apanhado a mentir sobre a sua carreira académica e profissional, e agora terá de explicar a origem de uma fortuna, feita em poucos meses, que pode ter sido a chave para o seu triunfo nas eleições de Novembro.