Lula anuncia ministros que faltavam e confirma Marina Silva no Ambiente

A deputada Sônia Guajajara ficará à frente do novo Ministério dos Povos Índigenas. Ex-candidata presidencial confirmada no Planeamento.

O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou esta quinta-feira os nomes de 16 novos ministros, concluindo a sua equipa de primeiro escalão do governo para o seu terceiro mandato no Palácio do Planalto.