O oratório da montanha

A segunda longa-metragem do suíço Michael Koch é um filme interessante, a espaços belo, mas demasiado limitado pelas suas opções formais.

Um Pedaço de Céu começa por intrigar o espectador com o seu coro que nos introduz no cenário onde o filme irá decorrer: uma pequena aldeia nos altos Alpes suíços, onde iremos assistir ao amor lacónico mas intenso entre Anna, a carteira da zona que trabalha igualmente na estalagem local, e Marco, que vem das “terras baixas” e trabalha a terra. Duas pessoas que tentam construir uma relação que transcenda as limitações da zona remota onde vivem, mas também sem perturbar o ritmo pacato desta aldeia de montanha.