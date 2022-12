Como evitar demissões por causa do passado dos governantes? O vetting pode ajudar

O Presidente da República defende que sejam tiradas lições do caso Alexandra Reis. Especialistas advogam um escrutínio prévio dos governantes antes da posse e lembram o exemplo da Comissão Europeia.

O Presidente da República disse esta quarta-feira que se devem retirar lições sobre o escrutínio de quem assume funções políticas, depois de ser conhecida a demissão da secretária de Estado do Tesouro que acordou com a TAP, no início deste ano, uma indemnização de meio milhão de euros. Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado, defende, em declarações ao PÚBLICO, que os governantes deviam passar por um “crivo parlamentar prévio à tomada de posse” que permitisse verificar eventuais incompatibilidades e impedimentos. A ideia tem feito escola na academia e já é usada em países como os Estados Unidos ou instituições como a Comissão Europeia.