Um guaxinim lava as mãos e uma raposa olha: são as melhores fotos de animais da Reuters

Os animais marcaram o ano de 2022 e a Reuters registou os momentos mais marcantes. Janus, a tartaruga de duas cabeças (e dois corações) que é provavelmente a mais antiga do mundo, celebrou 25 anos, um guaxinim decidiu lavar as mãos numa torneira da casa de um veterinário e o gato Larry, que vive no n.º 10 de Downing Street há mais de dez anos, recusou-se a prestar declarações à imprensa e abandonou a suposta entrevista.

Mas o ano também foi de desastres naturais, entre os quais ondas de calor, seca e Invernos gelados. Na Califórnia, uma manada de cavalos procurou abrigo na tentativa de escapar aos incêndios e os pelicanos comeram peixe junto à costa, enquanto uma santola nadava perto de banhistas numa praia da Cornualha.

No final do Verão, as aves migraram e, meses mais tarde, o Inverno começou a ganhar forma. No Canadá, uma raposa pousou para a fotografia no meio da neve quando os termómetros marcavam -22 graus Celsius e na Rússia um pastor fez o mesmo, mas optou por não ficar parado e caminhar com um grupo de camelos.

Esta fotogaleria faz parte da selecção de imagens de animais escolhidas pela Reuters como as melhores do ano. França, Alemanha, Cuba e Dubai são outros dos países onde foram captadas as fotos. Para o ano há mais.