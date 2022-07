Nem a demissão de Boris Johnson leva o gato Larry de Downing Street

Nem a vaga de demissões no Governo britânico, incluindo a saída do primeiro-ministro Boris Johnson, deverá levar à saída do chief mouser da residência oficial do primeiro-ministro britânico, em Londres. O gato Larry vive no nº10 de Downing Street desde 2011, tendo iniciado funções enquanto caçador de ratos do Governo durante o mandato de David Cameron.

Larry chegou com quatro anos à residência oficial, tendo sido adoptado por Cameron no abrigo da Battersea Dogs & Cats Home. Onze anos depois já serviu três primeiros-ministros — Cameron, Theresa May e Johnson — e tudo indica que vá continuar o seu serviço mesmo depois da saída do actual primeiro-ministro.

Um jornalista tenta tirar miados a Larry à porta da residência oficial REUTERS/Henry Nicholls,REUTERS/Henry Nicholls Um funcionário deixa Larry entrar em casa. REUTERS/Clodagh Kilcoyne REUTERS/Simon Dawson Fotogaleria REUTERS/Henry Nicholls,REUTERS/Henry Nicholls

Em 2016, aquando da chegada de Theresa May a Downing Street, levantaram-se questões sobre a permanência de Larry na residência oficial. Prontamente, um porta-voz do governo confirmou que o gato seguiria em funções, já que não é “contratado” pelo primeiro-ministro em actividade. A mesma fonte do governo britânico afirmou que o gato era um funcionário público como qualquer outro.

A reporter asked Downing Street's resident cat Larry if he has asked the prime minister to resign pic.twitter.com/Q4yhwHPwLK — Reuters (@Reuters) July 7, 2022

O abrigo onde Larry vivia antes de ser recrutado afirmou num comunicado que o gato “é bastante independente e tem muita personalidade”.

O actual chief mouser não é o primeiro a desempenhar funções na residência oficial do Governo britânico. Larry é o sucessor de Humphrey, que serviu três primeiros-ministros até 1997. Já em 1924, durante o mandato de Ramsay MacDonald, Rufus de Inglaterra serviu o governo durante seis anos. Desde então, ainda que não tenha existido permanentemente um chief mouser, foram vários os caçadores de quatro patas que trabalharam em Downing Street. Na iminência de presenciar a terceira troca de primeiro-ministro, é muito provável que Larry continue a trabalhar ao serviço de um futuro governante.