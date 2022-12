As cicatrizes climáticas do planeta, nas melhores fotografias áreas do ano

Secas, ondas de calor, quedas de neve, cheias, incêndios. Tudo isto a acontecer durante uma pandemia de covid-19 que matou milhões de pessoas em todo o mundo. As melhores fotografias áreas da Reuters revelam as cicatrizes de um planeta que passou o ano de 2022 imerso em extremos contrastes climáticos, algo que se tem verificado com cada vez mais frequência. E "o pior ainda estará por vir".