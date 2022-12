Kim Kardashian recusa-se a falar de Ye. “Um dia os meus filhos vão agradecer”

O nome de Kanye West, que passou a adoptar legalmente a designação de Ye, tem andado nas bocas do mundo depois de o rapper ter assumido posições lidas como anti-semitas e de se ter colocado contra o movimento Black Lives Matter. O errático comportamento custou-lhe contratos milionários (seria banido da lista dos multimilionários da Forbes) e até amigos. Mas os seus filhos não têm qualquer noção do que se passa.

A missão de manter os menores — North, de 9, Saint, de 7, ​Chicago, de 4, e Psalm, de 3 anos​ — longe das polémicas tem sido levada muito a sério pela mãe, a estrela da televisão realidade Kim Kardashian, que garante monitorizar todos os aspectos das vidas dos filhos, desde o que assistem na televisão até ao que conversam com os colegas à hora de almoço.

Kardashian declara ainda que não irá comentar o comportamento de Kanye West. Na altura em que Ye desencadeou um turbilhão de acontecimentos, sendo responsável por movimentos anti-semitas, muitos famosos partilharam críticas ao rapper e lançaram uma corrente de apoio ao povo judeu.

Kim não se coibiu de partilhar uma mensagem contra o anti-semitismo — “O discurso do ódio nunca é aceitável ou perdoável. Junto-me à comunidade judaica para apelar que a violência terrível e o discurso do ódio contra esta acabem de imediato”, escreveu nas stories de Instagram —, mas não apontou o dedo ao ex-marido nem mencionou o seu nome.

"Um dia, os meus filhos vão agradecer-me por estar aqui sentada e não desancar no pai deles quando podia fazê-lo", disse Kardashian a Angie Martinez durante o IRL Podcast. “Vão agradecer-me e eu responderei em privado tudo o que quiserem saber."

Noutro podcast, com Gwyneth Paltrow, a socialite fez saber que voltar a casar não está entre as suas prioridades imediatas e nem pretende ter um envolvimento sério nos próximos tempos, depois do comediante Pete Davidson, com quem esteve nove meses. "Quero mesmo ficar solteira durante alguns anos", declarou.