Morreu a cantora Linda de Suza

A cantora morreu no hospital de Gisors, no Norte de França. Tinha 74 anos.

Linda de Suza morreu esta quarta-feira em França, aos 74 anos, avançou a AFP, citando uma nota do seu agente. A cantora morreu no hospital de Gisors, perto da sua casa na Normandia, devido a "insuficiência respiratória", e de novo diagnosticada com covid-19.

O agente da cantora refere que Linda de Suza passou por várias complicações de saúde nos últimos meses e lembra que Linda de Suza já havia sido hospitalizada com anemia e desidratação em Agosto. Foi admitida na manhã desta quarta-feira nas urgências, por volta das 8h, e terá falecido duas horas depois.

Linda de Suza, nome artístico de Teolinda Joaquina de Sousa Lança, nasceu em Beringel, no distrito de Beja, a 22 de Fevereiro de 1948 e emigrou para Paris, a salto como tantos outros portugueses da sua geração e das que a precederam, em 1970. Começou por trabalhar como empregada, mas viria a ficar conhecida, tanto em Portugal como em França, como a emigrante da "Mala de Cartão", expressão que acabaria por dar nome aos seus livros e a um dos seus espectáculos, e por canções como Um português e Tiroli-tirola.

"Muito popular em França nos anos 1980, Linda de Suza comoveu com o relato da sua travessia clandestina da fronteira francesa tendo como única bagagem uma 'mala de cartão' e vendeu milhões de discos, sobretudo no 'hexágono'", escreve o diário Le Monde.